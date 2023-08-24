كوريا الشمالية تعلن فشل إطلاق قمر اصطناعي لاغراض التجسس.

بيونغ يانغ 24 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر اصطناعي لاغراض التجسس ووعدت بمحاولة جديدة في أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في كوريا الشمالية أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر الاستطلاع +ماليغيونغ-1+ بواسطة الصاروخ الحديث +تشوليما-1+ في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة تشولسان في مقاطعة بيونغان الشمالية. حسب وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة أن رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت طبيعية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التشغيل الطارئ خلال المرحلة الثالثة.

وأشارت إلى أن سبب الحادث ليست مشكلة رئيسية وستعمد بيونغ يانغ إلى عملية إطلاق ثالثة في أكتوبر بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

يشار إلى أن بيونغ يانغ أخطرت خفر السواحل اليابانيين الثلاثاء بأنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي بين 24 و31 أغسطس ، ما دفع طوكيو إلى حشد سفن ووضع نظامها الصاروخي الدفاعي باك-3 في حالة تأهب تحسّباً لسقوط الصاروخ على أراضيها.

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