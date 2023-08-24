اغلاق سلخانتين لبيع اللحوم في مدينة هون لمخالفتهما للمعايير المطلوبة

هون24اغسطس2023م(وال) – اغلق جهاز الحرس البلدي بالجفرة بالشمع الاحمر خلال حملة تفتيشية أطلقها برفقة جهاز الأمن الداخلي الجفرة علي السلخانات والقصابين داخل مدينة اثنين من السلخانات لانتهاكهما المعايير المطلوبة.

واوضح بانه تم ضبط مخالفات جسيمة داخل السلخانات والقصابين بشكل يؤثر على سلامة وصحة المواطن حيث تم قفل عدد 2 من المذابح بالشمع الأحمر .

الحملة استهدفت القصابين والسلخانات للتأكد من حالة النظافة العامة و الأختام القانونية على اللحوم المعدة للبيع والشهائد الصحية وتراخيص المزاولة . واشار الى ضبط عامل مصري الجنسية يعمل في محل بيع اللحوم الحمراء والخضروات في مدينة هون , ومن خلال التفتيش لوحظ وجود طلاسم تستعمل للسحر , موزعه في أطراف المحل وبحسب اقوال العامل المصري بان رجل أفريقي ساعده في عمل هذه الطلاسم حيث تم احالة المتهم الي البحث الجنائي بالجفرة للإختصاص واتخاذ ما يراه مناسبا حسب القوانين المعمول بها .

… وال الجفرة