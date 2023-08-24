عاجل : الدبيبة يُعلن إلقاء السلطات الأمنية القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بطرابلس

طرابلس 24 أغسطس 2023 (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة متلفزة إلقاء السلطات الأمنية في طرابلس اليوم القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي كان ضالعا في التخطيط وقيادة سلسلة من العمليات الإرهابية في العاصمة في سنوات ماضية.

وقال الدبيبة إن أعمال الإرهابي الذي وقع في قبضة السلطات الأمنية، استهدفت مقار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الوطنية للنفط، وأوقعت عشرات الضحايا.

وأشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في تغريدة لها على منصة إكس إلى إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة القبض على القيادي في تنظيم داعش.

واعتبرت الوزيرة ” أن عملية القبض على الإرهابي، تأكيد لموقف الحكومة الموحد ضد الإرهاب، ومهنية أجهزتها الأمنية وعزم الشباب المنتسبين لها المستمر في مواجهة الإرهاب”.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الليبية إن عملية القبض جرت بالتنسيق بين قوة الردع الخاصة ورحبة الدروع تاجوراء، من خلال التنسيق المستمر بينهما منذ فترة، ما أثمر نجاح تنفيذ العملية. (وال – طرابلس)

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