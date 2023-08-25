ملك إسبانيا يرشح رئيس الحزب الشعبي لرئاسة الحكومة .

مدريد 24 أغسطس 2023 م (وال) ـــ رشّح الثلاثاء، ملك إسبانيا، “فيليبي السادس”، رئيس الحزب الشعبي الأسباني، “ألبرتو نونييس فيخو”، لرئاسة الحكومة .

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الرئيسة الجديدة لمجلس النواب، “فرانسينا أرمينيغول”، وقالت فيه ، إن الملك أبلغ (قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة) .

وقالت رئيسة البرلمان ان الديوان الملكي برر في بيان الخطوة بأن “الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد: في البرلمان، مذكّرا بأن هذه “الممارسة” باتت “عرفا” بحسب الدستور الحالي.

ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على حساب عبر منصة “إكس تويتر سابقا” (أشكر جلالة الملك على قراره ، .. وسنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير) .

وأكدت “أرمينيغول” أنها ستتواصل مع “فيخو” في الأوقات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة .

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