مستشفى مرزق يستضيف ، طبيب زائر أخصائي بجراحة مناظير رحم وأطفال الأنابيب ، وأخصائية أمراض العقم .

طرابلس 4 اغسطس 2023م ( وال )-يستضيف مستشفى مرزق العام ، اليوم الخميس، الطبيب الأردني الزائر أخصائي جراحة مناظير رحم وأطفال الأنابيب ” حسين رجا الطراونة “، وأخصائية أمراض العقم الكتورة ” حواء عادل ” مدير مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب ، للكشف عن الحالات التي تعاني من العقم وتأخر الإنجاب ، وتحتاج إلى تدخلات جراحية.

وذكرت وزارة الصحة أن من المقرر أن تجرى العمليات الجراحية للحالات بعد إحالتها لمركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب ، وذلك ضمن حملة ( أمل 2) التي أطلقها مركز سبها ، بهدف إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاج الحالات التي تعاني من العقم وتأخر الإنجاب بالمنطقة الجنوبية، بمساعدة أطباء زوار متخصصين .

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