اختتام بطولة كرة الطاولة والشطرنج المدرسية على مستوى ليبيا .

الزاوية 24 أغسطس 2023م ( وال ) – اختتمت ببلدية الزاوية بطولة كرة الطاولة والشطرنج المدرسية على مستوى ليبيا التي نظمتها إدارة النشاط المدرسِي بوزارة التربية والتعليم ، تحت رعَاية مصرف النُّوران و المُفوضية الوطنية العُليا للانتِخابات .

وَشمَلتْ مجالات التنافس في البُطولة التي اِنطلقت فعالياتها امس (لُعبة الشطرنج ، و كرة الطاولة في فئتَي “تحت سن “17 و “تحت سن 12 سنة”)، إذ شارك ( 56 ) تلميذاً في كرة الطاولة، فيما شارك ( 28 ) تلميذاً في لُعبة الشطرنج .

وَتحصَّل على الترتِيب الأول بِبُطولة الشطرنج الطالب بمراقبة التَّربية والتَّعليم زوارة “محمد صلاح فطيس”، فيما تحصَّل على الترتِيب الثاني الطالب بمراقبة التربية والتعليم طرابلس “محمد هشام الزرقاني”، و نال الترتيب الثالث الطالب بمراقبة التربية والتعليم ببلدِية الزاوية “محمد مدحت البشتي”.

وَفي لُعبة كرة الطاولة تحت سن “17 ظفر بالترتِيب الأول الطالب “الحسين محمد حمرانة” فِيما تحصل على الترتيب الثاني الطالب “آزر عادل الغالي”، والترتيب الثالث الطالب “محمد سعدون الجديد”، فِيما تحصل على الترتيب الأول لِكرة الطاولة “فردي” فئة تحت 12 سنة الطالب “محمد أسامة الفيتوري”، ونال الترتيب الثاني الطالب “يوسف عاشور”، والترتيب الثالث الطالب “أواب أشرف الغالي”.

وفي ختام منافسات البطولة توَّج وزير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” مساء امس ( 9 ) تلامِيذ فازوا بالتراتِيب الثلاثة الأولى في بُطولة ليبيا للشطرنج وَكرة الطاولة .

واكد ” المقريف ” في كلمة بالمناسبة على اِهتمام الوزارة بالنشاط المدرسي وتقدِيمها الدَّعم لإقامة المناشط المختلفة ، مبينا ما تضمنته الخطة الدِّراسية للعام الدِّراسي المُقبل من تخصيص الأسبوع الأول للنشاط المدرسي ، سعياً لِمشاركة كل الطلاب تحت مظلة النشاط المدرسي .

وَشهِد حفل تتويج البُطولة التي اِستضافتها مُراقبة التَّربية والتَّعليم ببلدِية الزاوية المركز ، حُضور وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، و مُدير إدارة النشاط المدرسِي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ومراقبي التربية والتعليم ببلدِيات الزاوية المركز، الزاوية الغرب، رقدالين.

وعلى هامش البطولة ، اعتمد وزير التَّربية والتَّعليم الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام 2023 – 2024م ، و التي أعدتها إدارة النشاط المدرسي .

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