ليبيا نيوز

وزارة الداخلية : حوادث المرور تحصد ارواح ( 1279 ) مواطنا في النصف الاول من العام الجاري .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 24 اغسطس 2023م ( وال )- نشرت وزارة الداخلية اليوم الخميس احصائية رسمية لحوادث المرور بلغ عدد الوفيات (  1279 ) مواطنا ليبيا من مختلف الاعمار خلال النصف الاول لعام 2023 م .

   ووفقاً للإحصائية التي نشرتها الوزارة اليوم الخميس فقد وقع خلال الفترة المشار إليها ( 4184 ) حادثا مروريا نتج عنه ( 1828) اصابة بليغة و ( 1686 ) اصابة بسيطة في حين بلغ عدد المركبات المتضررة ( 6160 ) مركبة .

      ودعت الداخلية إلى رفع أقصى درجات الانتباه أثناء قيادة المركبة واتباع القواعد المرورية للحد من هذه الحوادث التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لدى المجتمع وحصدت أرواح الكثيرين .

       …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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