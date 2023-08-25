وزارة الداخلية : حوادث المرور تحصد ارواح ( 1279 ) مواطنا في النصف الاول من العام الجاري .

طرابلس 24 اغسطس 2023م ( وال )- نشرت وزارة الداخلية اليوم الخميس احصائية رسمية لحوادث المرور بلغ عدد الوفيات ( 1279 ) مواطنا ليبيا من مختلف الاعمار خلال النصف الاول لعام 2023 م .

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها الوزارة اليوم الخميس فقد وقع خلال الفترة المشار إليها ( 4184 ) حادثا مروريا نتج عنه ( 1828) اصابة بليغة و ( 1686 ) اصابة بسيطة في حين بلغ عدد المركبات المتضررة ( 6160 ) مركبة .

ودعت الداخلية إلى رفع أقصى درجات الانتباه أثناء قيادة المركبة واتباع القواعد المرورية للحد من هذه الحوادث التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لدى المجتمع وحصدت أرواح الكثيرين .

…( وال )…