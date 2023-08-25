ليبيا نيوز

رئيس الاقسام الجراحية بكلية الطب يبحث مع عدد من طلاب وطالبات الكلية سير العملية التعليمية الطبية .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 اغسطس 2023 (وال)- اجتمع رئيس الاقسام الجراحية بكلية الطب الاستاذ الدكتور احتيوش فرج احتيوش مع عدد من طلاب وطالبات كلية الطب الذين يدرسون بالاقسام الجراحية بتخصصاتها الدقيقة المتعددة وذلك من اجل   دراسة وامتحانا بما يحفظ حقوق اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الطبية وكذلك الطلاب .

 وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بطرابلس التطرق الى انتظام الدراسة والامتحانات للطلاب واستمرارية اجراء امتحاناتهم في المواعيد المحددة.

واستمع رئيس الاقسام الجراحية الى اراء الطلاب والطالبات باعتبارهم  المستفيد الاول في العملية التعليمية   وتقديم الخدمات الصحية لمن يحتاجها من ابناء الوطن في المستقبل.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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