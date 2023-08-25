الملتقي الاول للمرأة الحزبية 2023 يناقش تمكين المرأة في دوائر صنع القرار .

بنغازي 24 اغسطس 2023(وال) – انعقد ببنغازي مساء اليوم الخميس الملتقى الأول للمرأة الحزبية 2023 تحت شعار المرأة الحزبية شريكة في صنع القرار و تحقيق الرؤية.

و يهدف الملتقى، بحسب المنظمين، إلى تأكيد مشاركة المرأة السياسية وصولا بها الى مراكز صنع القرار و تعزيز تمكينها السياسي و القيادي و بناء شبكات لتواصلهن.

ويسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على التحديات السياسية التي تواجه المرأة و حث الأمم المتحدة على تنفيذ إلتزامها بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

و أكدت نائب رئيس الحزب المدني الديمقراطي، نجيبة استيتة، في كلمتها أمام الملتقى على القوة النسوية من خلال ما تقدمه من أعمال وأهمية تأثيرها في المشهد السياسي القادم.

وقالت “إن المرأة اليوم في العمل السياسي محاربة و لن يتغير الحال مالم يكن لديها مؤسسات منظمة تقود التغير “.

و يناقش الملتقى الذي تنظمه ادارة المرأة بالتكتل المدني الديمقراطي تأثير النظم الانتخابية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة إضافة إلى دورها في المشاركة السياسية

وتمكين الفئة الشابة من النساء الحزبيات من دوائر صنع القرار ، وصولا الى دور البعثة الاممية في دعم حقوق المرأة بالمشاركة السياسية.

(وال – بنغازي)