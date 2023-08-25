ليبيا نيوز

المصرف المركزي يعلن عن نجاح العملية التجريبية لمشروع (أيسر) لتسييل المرتبات.

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 أغسطس 2023م (وال) ـ أعلن مصرف ليبيا المركزي نجاح العملية التجريبية لمشروع “أيسر” الذي يُعنى بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام في الحسابات المصرفية للموظفين بالدولة، في إطار استراتيجيته لتطوير خدماته.

وأوضح المصرف إجراء أول اختبار حقيقي للمشروع لتسييل المرتبات عن طريق منظومة الحوالات المباشرة (ACH)، بمصرف الجمهورية والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتهدف هذه الخطوة بحسب المصرف لتسهيل عملية تسييل مرتبات القطاع العام وإحالتها إلى حسابات الموظفين في يوم واحد، عوضًا عن الحوافظ اليدوية والتي تستغرق عدة أيام وقد تصل إلى أسابيع.

كما أكد المصرف مواصلته، عبر فريق عمل مشروع “أيسر” في التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة تنفيذ المشروع واستكمال مراحله، ليشمل كافة القطاعات والجهات والمؤسسات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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