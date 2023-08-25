الاحوال الجوية : ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة من يوم الغد على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب.

طرابلس 25 اغسطس 2023 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الجمعة وخلال اليومين القادمين ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة من يوم الغد على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب.

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي .

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل و في الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر هذا اليوم، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ، تصل اليوم إلى (38)مْ على اجدابيا وتتراجع يوم الغد.

**الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

**الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

وال..