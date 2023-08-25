جامعة غريان تعلن عن فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 / 2024.

غريان 25 أغسطس 2023 م(وال)- أعلنت جامعة غريان عن فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 / 2024 من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023, وذلك وفقا للضوابط التالية .

اولا : المرحلة التمهيدية ( الطبية ) وتشمل الطلبة الراغبين في الدراسة بكليات ( الطب البشري ، الصيدلة ، العلوم الصحية ) + اقسام ، النبات ، الحيوان ، الاحياء الدقيقة ، الكيمياء ، بكليات العلوم .

ثانيا : المرحلة التمهيدية ( التطبيقية ) وتشمل كليات الهندسة ، ثقنية المعلومات ، اقسام الرياضيات ، الفيزياء ، الموارد الطبيعية ، الاحصاء ، الحاسب الآلي ) بكليات العلوم .

ثالثا : الطلبة الراغبين في الدراسة بكليات ( التربية ، المحاسبة ، القانون والعلوم السياسية ، التربية البدانية ، الآداب ) .

رابعا : يبدأ التسجيل إعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/8/26 م ، على تقدم الملفات حسب البيان التالي :

ا ، يكون التسجيل وتقديم الملفات بكلية العلوم غريان فقط للراغبين في الدراسة بالمرحلة التمهيدية الطبية ( الطب البشري ، الصيدلة ، العلوم الصحية ) .

ب ، اقسام ( الحيوان ، النبات ، الاحياء الدقيقة ، الكيمياء ) تكون بكلية العلوم غريان ، العلوم الأصابعة ، الآداب والعلوم مزدة ، الآداب والعلوم الشقيقة ) .

ج ، الراغبين في الدراسة بالمرحلة التمهيدية التطبيقية( الهندسة، ثقنية المعلومات ) بكلية العلوم غريان فقط .

د ، اقسام الرياضيات، الفيزياء، الموارد الطبيعية ، الجيولوجيا ، الحاسب الآلي، بكليات( العلوم غريان، العلوم الأصابعة، الآداب والعلوم مزدة ، الآداب والعلوم الشقيقة ) .

ه ، الراغبين في الدراسة بكليات القانون والعلوم السياسية المحاسبة ، التربية ، التربية البدانية ، الآداب ، يكون تقديم الملفات بكليات الواردة حسب رغبته ومقر سكنة .

خامسا : ينتهي التسجيل بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 31 , 8 , 2023 م ، على ان تبدأ الدراسة والمحاضرات يوم الاحد الموافق 03 , 9 , 2023 م .

سادسا : المستندات الرئيسية المطلوبة للتسجيل :

ملف معلق ، استمارة الشهادة الثانوية الاصلية، شهادة ميلاد حديثة ، شهادة إقامة حديثة ، عدد 4 صور شمسية ملونة ، شهادة حسن سيرة والسلوك من المدرسة الثانوية شهادة الخلو من السوابق ، واية مستندات تتطلبها عملية التسجيل وتطلب فيما بعد .

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