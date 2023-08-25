رياضيو ليبيا في لعبة الجودو يحصدون القلائد في البطولة العربية للجودو للاندية التي اقيمت في مصر .

القاهرة 25 اغسطس 2023 (وال)- عاد الرياضيون من اندية الفرسان والنخبة والوطن الى ليبيا بعد مشاركة ناجحة في منافسات البطولة العربية للجودو للاندية والتي اقيمت في مدينة العلمين بمصر خلال الفترة من 12 الى 19 من شهر أغسطس الجاري بالحصول على العديد من القلائد الملونة وسط مشاركة من اكثر من 400 رياضي يمثلون 15 بلدا عربيا .

الرياضي الياس فيصل زقطة توج بقلادة ذهبية في وزن 55 كجم لمنافسات الاشبال ( فريق النخبة ) والرياضي اوس عبدالقادر امعيتيق توج بقلادة ذهبية في وزن 60 كجم في منافسات الناشئين ( فريق الفرسان .

حصلت ليبيا على 4 قلائد من البرونز عن طريق : مهاب شفلو في وزن 34 كجم لمنافسات الاشبال ( فريق الفرسان ) ، محمد المهدي وزن 30 كجم ناشئين ( فريق الفرسان ) ، عبدالله المرخي وزن 46 كجم ناشئين ( فريق الوطن ) ، ابان زقطة وزن 42 كجم ناشئين( فريق النخبة ) .

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