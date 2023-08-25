النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها في حال تعرّضت لعدوان.

نيامي 25 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت النيجر أمس الخميس أنّ المجلس العسكري الحاكم أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر في حال تعرّضت لعدوان.

جاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو “أوليفيا رومبا” ونظيرها المالي “عبدالله ديوب” أمس لنيامي حيث استقبلهما رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني . حسب وكالة فرانس برس.

ونقل الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية “عمر ابراهيم سيدي” في بيان تلاه عقب الزيارة عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي وتسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان.

يشار إلى أن بوركينا فاسو ومالي وجّهتا تحذيراً لإكواس من أنّ أيّ تدخّل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب، وهو ما كرّرتاه أمس الخميس على لساني وزيريهما.

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