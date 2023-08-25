وزير الدفاع أحميد حومة يشيد بعمليات القوات المسلحة لتطهير الجنوب الليبي من المعارضة التشادية

أم الأرانب 25 أغسطس 2023 (وال) – أشادت وزارة الدفاع في الحكومة الليبية، بالعمليات العسكرية التي تنفذها في هذه الأثناء وحدات القوات المسلحة في مدن ومناطق جنوبنا الحبيب.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إن “هذه العمليات التي تهدف لتأمين سكان تلك المناطق، من الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر، تبين مدى قدرة قواتنا المسلحة على ألا تكون مدننا الحدودية منصة تنطلق منها أية أعمال عدائية تقوض أمن وسلامة دول الجوار الشقيقة“.

ورحبت الوزارة بإعلان وحدات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتنفيذ عدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصيــنية بمنطقة أم الارانب بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المـــعارضة التـــشادية والــمهربين من مــــختلف الجنسيات.

كما رحبت الوزارة في بيانها بالدعوة الموجهة من القيادة العامة للشركات العاملة على هذا المشروع لاستئناف العمل تحت حمايتها، وذلك للانتهاء من المشروع وتسليم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية.

واعتبرت الوزارة أن الأمن أساس للعيش وإدارة عجلة الاقتصاد مجددا، لافتة إلى أن هذه العمليات التي تجري الآن في مناطق جنوبنا الذي كان مهملا تبين نظرة القيادة العامة لمدى أهمية الجنوب وعمقه الاستراتيجي في تأمين وحماية كل مدن ومناطق الشمال، وفقا للبيان.

وحيا وزير الدفاع الدكتور أحميد حومة في البيان “كافة الأبطال الذين ينفذون هذه العمليات وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وآمر غرفة عمليات أركان القوات البرية“.

وقال إن “هذه العمليات العظيمة التي تجري في هذه الظروف القاسية في أقاصي الصحراء حيث ارتفاع حرارة الطقس، وسوء الأحوال الجوية، والبعد عن الأهل، ومواجهة الأخطار، أعظم دليل على الفارق بين من يتقاتل مع ابناء بلده على المال والسلطة، وبين من يقاتل لأجل سيادة ليبيا وحماية مواطنيها وحدودها وأراضيها“.

ودعت الوزارة في بيانها، الجميع أن “يحذوا حذو القيادة العامة في هذا العمل الوطني العظيم، وأن يغلبوا مصلحة الوطن والمواطن، ويوحدون الصف، وأن تكون فوهات البنادق كافة نحو العدو الخارجي، لتعود ليبيا بأبنائها رائدة وقائدة للقارة الأفريقية التي تزخر بالخيرات وتربطنا بدولها علاقات الأخوة والصداقة والتعاون المتين“.

وأعلن آمر شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي في وقت سابق اليوم أن القوات المسلحة نفذت عددا من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا.

وقال العبيدي إن هذه الوحدات كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وأوضح أن الجيش سيعمل على التأمين الدائم للمنطقة حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع وتسليم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية.

وأكد العبيدي أن القوات المسلحة العربية الليبية ستعمل جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة امن البلاد او التعدي على حدودها.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلن صباح اليوم وصول آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام حفتر رفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان إلى الحدود الجنوبية وتحديداً التشادية للإشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستُطلقها وحدات القوات المُسلحة لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة، ولضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة الغير شرعية. )وال – أم الأرانب)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال