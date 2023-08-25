المسماري : القوات المسلحة لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا او قاعدة انطلاق لأي اعمال غير قانونية

أم الأرانب 25 أغسطس 2023 (وال) – أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن العمليات العسكرية الجارية لتطهير الجنوب تأتي من منطلق الواجب الوطني للجيش في حماية ليبيا وشعبها ومقدراتها الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة.

وقال المسماري في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه “نظراً لما تمر به منطقتنا والاقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وامنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الارهابية والاجرامية بشكل واضح”.

وأضاف ” نظراً للتقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات لدينا من نقاط السيطرة والمراقبة بالاضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة .. قامت وحدات الجيش الوطني الليبي باطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الاهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا الغالية”.

وأكد المسماري ان “القوات المسلحة لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا او قاعدة انطلاق لأي اعمال غير قانونية”.

كما أكد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية، لافتا إلى أن هذه العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة القوات المسلحة الليبية براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة. (وال – أم الأرانب)

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