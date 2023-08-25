بوزريبة يشكل غرفة للعمليات الأمنية لمساندة الجيش في الجنوب

أم الأرانب 25 أغسطس 2023 (وال) – أصدر وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” قرارا يقضي بتَشكّيل غُرفة عمليات أمنية بِالمنطقة الجنُوبية.

ونص قرار الوزير رقم (290) لِسنة 2023م، الذي صدر اليوم، على إشرافه المُباشر لغرفة العمليات الأمنية لِمُشاركة القُوات المُسلحة فِي تَنفيذ الخُطة الأمنية المُعدّة لِتأمين المنطقة الجنُوبية وَالحدُود الليبية.

ويترأس الغرفة بحسب القرار مُدير مُديريِّة أمن سبها وَتضم في عضُويتها 7 أعضاء آخرين. (وال – أم الأرانب)

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