الحكومة الليبية : بكامل وزاراتنا في حاله متابعة مستمرة لمواكبة كل العمليات العسكرية في الجنوب

بنغازي 25 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت الحكومة الليبية أنها تتابع انطلاق العمليات العسكرية في الجنوب الليبي تحت قيادة غرفة عمليات القوات البرية، وذلك لتطهير منطقة فزان بالكامل من العصابات الأجنبية والمدعومة ببعض الاشخاص من المجرمين في الداخل والتي لطالما عاثت في الارض فسادا من خلال أعمالها الإجرامية في تهريب البشر والاتجار بهم وتهريب المخدرات ، وأعمال السرقة والسطو المسلح.. وكذلك للتعامل مع الوضع الأمني الهش للدول الملاصقة للحدود الليبية الجنوبية وما قد يشكله هذا الوضع من خطورة على إقليم الدوله الليبية.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إنه ومن منطلق المهام الموكلة للقوات المسلحة الليبية في حماية الاراضي الليبية وتأمين الحدود بالكامل وليس فقط الحدود الجنوبية، انطلقت العمليات العسكرية من خلال نخبه من القوات العسكرية البرية والجوية لتحقيق الاهداف المحددة لهذه العمليات ، والتي تعد استمرارا لجهود القوات المسلحة الليبية والتي بدأت في المدن والمناطق الحدودية الشرقية.. حيث تم إخراج عائلات المعارضة التشادية من المساكن الخاصة بالمواطنين في منطقة ام الارانب والسماح للأهالي النازحين للعودة لمنازلهم المغتصبة.

وأضافت الحكومة في بيانها “في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية بالحكومة الليبية حالة الطوارئ القصوى في الجنوب الليي خاصة في المدن والمناطق القريبة من الحدود مع دول النيجر فإن رئاسة الحكومة تهيب بهم بالبقاء على الاستعداد والتأهب التام لحفظ الأمن داخل المدن عن طريق مديريات الامن ، ودعمها بكافة المتطلبات الضرورية لضبط الامن بها ومنع العصابات الاجرامية من استغلال الاحداث

المتسارعة في الدول المجاورة لتنفيذ اغراضهم لزعزعة الامن في المدن الليبية”.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتقديم كامل الدعم اللازم لإتمام هذه المهام العسكرية الوطنيه للحفاظ على إقليم الدولة الليبية من كل التحديات والاعتداءات الخارجيه وحماية مقدرات الشعب الليي، لافتة إلى أنها ستكون بكامل وزاراتها في حاله متابعة مستمرة على مدار الساعة لمواكبة كل العمليات العسكرية وما تسفر عنه من النتائج المرجوة . (وال – بنغازي)

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