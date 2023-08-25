مجلس الأمن القومي الليبي: عمليات القوات المسلحة في الجنوب تبين قدرة ليبيا على تأكيد سيادتها على أقليمها

بنغازي 25 أغسطس 2023 (وال) – أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، دعمه للعملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مناطق جنوب ليبيا الجمعة، بغية تطهيرها من العصابات الإجرامية العابرة للحدود.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إنه “إذ يشيد بهذه العملية، يؤكد أن أمن دول الجوار التي تشكل عمقا استراتيجيا لأمننا القومي هو أمن لليبيا ومواطنيها”.

وثمن المجلس الذي يديره المستشار إبراهيم بوشناف في بيانه، “دور القوات المسلحة العربية الليبية التي تصدت لتطهير مناطق الجنوب الليبي العزيز من عصابات الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة دول الجوار”.

واعتبر المجلس أن “هذه العمليات تبين قدرة ليبيا على تأكيد سيادتها على أقليمها، وتأمين مواطنيها، والتعامل مع مختلف الدول بندية واحترام متبادل للشؤون الداخلية”.(وال – بنغازي)

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