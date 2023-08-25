ورشة عمل المنظمة الدولية للطيران المدني تختتم اعمالها بتتونس .

تونس 25 أغسطس 2023م( وال ) ــ أختتمت في اليومين الماضيين بالعصمة التونسية تونس اعمال ورشة عمل المنظمة الدولية للطيران المدني والتي شارك فيها 15 متدربا تابعين لإدارة مطابقة المعايير بمصلحة المطارات وموظفين تابعين لمكاتب أمن المطار بمطارات امعيتيقة وبنينا ومصراته وسبها بالإضافة إلى موظفين تابعين لمصلحة الطيران المدني.

وتم خلال الورشة التي اقيمت تحت عنوان “جودة المراقبة الداخلية” وأشرف على تنظيمها شركة كولمان إنترناشيونال والتي استمرت أربعة أيام متتالية تعريف المشاركين فيها بمخطط ونموذج برنامج المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو-ICAO“ لمراقبة الجودة وتطابقه مع الإجراءات الحالية المعمول بها داخل المطارات الليبية .

كما تضمنت الورشة برنامج تطبيق المعايير القياسية الموصي بها وتوحيد التدابير الأمنية المتخذة في نقاط التفتيش الأمني بالمطارات وبما يساهم في تعزيز جودة نظام أمن الطيران والمطارات