تنظيم ندوة بصبراتة حول (الحوكمة و دورها في تعزيز الشفافية بالمؤسسات الطبية).

صبراتة 25 أغسطس 2023 (وال)- نظم ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية وكلية الطب البشرى بجامعة صبراتة ندوة حوارية حول (الحوكمة و دورها في تعزيز الشفافية بالمؤسسات الطبية ) بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة فرع الزاوية.

وحضر فعاليات الندوة رئيس جامعة صبراتة ورئيس ديوان الهيئة بالمنطقة الغربية ومدير عام مركز البحوث الطبية ومدراء المؤسسات الطبية والمكاتب الخدمية بمختلف بلديات المنطقة الغربية وعمداء الكليات الطبية بالساحل الغربي وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة.

و تناولت الندوة الحوارية العديد من المحاور والمداخلات حول مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودور التنمية البشرية في تعزيز الحوكمة و أهمية الحوكمة بالمؤسسات الطيبة العامة و الخاصة.

وتهدف الندوة إلى التعرف على الآليات والاستراتيجيات لمكافحة الفساد و الاعتماد على المنهج الوصفى وتحقيق ضمان النزاهة والشفافية بالمؤسسات الطبية.