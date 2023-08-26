تكّريم المصور والإعلامي محمد قليوان على هامش فعاليات مهرجان صيف مصراته.

مصراتة 25 أغسطس 2023م (وال) ـ كرّمت مجموعة من النخب الثقافية والفنية والأدبية وعدد من الاعلاميين المصور والاعلامي “محمد قليوان” بعد مسيرة إعلامية دامت حوالي 40 سنة في مجال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني.

التكريم جاء على هامش فعاليات مهرجان صيف مصراته الذي ينظمه المجلس البلدي مصراته وتنفذه شركة المسداة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وجرت مراسم التكريم على خشبة المسرح الوطني مصراتة عقب انتهاء فعاليات مسابقة فيلم ( عرفني على مدينتك ) للأفلام القصيرة التي اختتمت فعاليتها بمشاركة واسعة من داخل وخارج مدينة مصراته.

يذكر أن محمد قليوان أنتج وأشرف على عديد الأعمال التلفزيونية والمسلسلات الدرامية بالتلفزيون الليبي وكان من أوائل الملتحقين به في بداياته

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