ليبيا نيوز

رئيس قسم الأشعة التشخيصية بوزارة الصحة يقوم بزيارة تفقدية للعيادة المجمعة غوط الشعال .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 25 اغسطس 2023 (وال)- قام  رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة  عبد السلام بن مسكين،  الخميس، رفقة مختصين من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الذرية، بزيارة تفقدية للعيادة المجمعة غوط الشعال، لإجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية داخل قسم الأشعة، وتقييم جاهزية القسم حسب المعايير، والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى.

وتأتي هذه الزيارة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وفقًا لأفضل الممارسات، والمعايير العالمية المطبَّقة في هذا المجال كما جاء على صفحة وزارة الصحة صباح اليوم.

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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