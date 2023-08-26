ليبيا نيوز

باثيلي يقول إن ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى ، ويؤكد الحاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 أغسطس 2023 م (وال) – قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبد الله باثيلي ” إن ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى، والشعب قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها . 

 ونقلت صفحة البعثة الأممية على شبكة التواصل الاجتماعي – فيسبوك – عن ” باثيلي ” قوله في حوار خاص ( المواطنون لا يريدون أن تقود بلادهم بعد الآن مؤسسات أمنية وعسكرية متشرذمة”.

وحسب المنشور على صفحة البعثة في وقت متأخر الليلة فقد أكد رئيس البعثة ” باتيلي الحاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات.

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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