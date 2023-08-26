طرابلس 26 اغسطس 2023 (وال)- نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت .

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

** الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

• صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• ريح شرقي الى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ويكون شرش على ساحل سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

• الرؤية جيدة.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• ريح شرش بوجه عام، ويكون شرش إلى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-29) مْ.

• الرؤية جيدة.

وال..