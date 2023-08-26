ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت .

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 اغسطس 2023 (وال)- نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت .

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

 ** الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

• صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• ريح شرقي الى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ويكون شرش على ساحل سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

• الرؤية جيدة.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• ريح شرش بوجه عام، ويكون شرش إلى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-29) مْ.

• الرؤية جيدة.

وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك