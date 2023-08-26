مراقب تعليم الجفرة : الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد سيخصص للنشاط .

الجفرة 26اغسطس2023م(وال) – قال مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة علي ابراهيم عبدالدائم بان الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد 202‪3-2024م سيخصص للنشاط بناء على البرنامج المعد من قبل وزارة التربية والتعليم ..

واوضح في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية بان اليوم العاشر من شهر سبتمبر تنطلق الدراسة المنهجية بشكل رسمي بعد توفر الكتاب المدرسي للتعليم الاساسي والثانوي وتسليمه لمكاتب الخدمات التعليمية التي شرعت بدورها في توزيعه على المؤسسات التعليمية التي يبلغ مجملها 66 مدرسة في كامل مناطق الجفرة هون وسوكنة وودان وزلة والفقها وتحملت الوزارة مصاريف نقلها للمناطق كذلك ننتظر وصول المقاعد المدرسية من المخازن الرئيسية خلال هذا الاسبوع .

وقال ان عملية الصيانات للمدارس تأخرت مما يعد عائق امام العملية التعليمية مشيرا الى ان احد احياء سوكنة مازال اربعمائة طالب يتعلمون في فصول متنقلة منتهية الصلاحية تسببت في العديد من الاضرار لكوادر المعلمين والتلاميذ لتهالك ارضياتها .

وطالب بضرورة وضع حل بديل مستعجل قبل بداية العام الدراسي ولو بتجهيز فصول متنقلة جديدة.

واضاف مراقب تعليم الجفرة بان الف وثمانمائة وسبعة وثلاثين من معلمي العقود والموظفين يؤدون واجباتهم على اكمل وجه لم يتم الافراج عن مرتباتهم منذ اكثر من ثلاثة سنوات متمنيا على الجهات ذات الاختصاص التدخل بالافراج عن مستحقاتهم و تسوية اوضاعهم المالية من قبل ادارة الميزانية.

واكد بان انطلاقة العام الدراسي المقبل ستكون قوية بشكل كبير مع توفر الكتاب المدرسي في موعده ويحسب لوزارة التربية والتعليم ودعمها المباشر لكافة المناطق الليبية بالامكانيات اللازمة.

… وال الجفرة