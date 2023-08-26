أمريكا تحذر من أن الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي تعرقل الحرب ضد الإرهاب.

واشنطن 26 أغسطس 2023 (وال) – حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أن سلسلة الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي ستعيق الحرب ضد الإرهاب وطالبت حكام طالبان الأفغانية بحرمان الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من الملاذ الآمن.

وقالت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس غرينفيلد” في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ” إن الولايات المتحدة تركز على التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء إفريقيا وتواصل تزويد شركائها الأفارقة بالمساعدة الحاسمة في تعطيل وإضعاف تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة”.

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