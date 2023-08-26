فريق طبي زائر لمستشفى ودان يجري عددا من عمليات الولادات القيصرية .

الجفرة 26 اغسطس2023م(وال) – اختتم فريق طبي متخصص في امراص النساء بمستشفي امحمدالمقريف التعليمي بأجدابيا زيارة عمل لمستشفى ودان العام استمرت لاربعة ايام .

ضم الفريق خمسة من الطبيبات المتخصصات والاستشاريين في امراض النساء والولادة اجريت خلال هذه الزيارة عددا من الكشوفات الطبية اللازمة لامراض النساء الحوامل وعمليات ولادة قيصرية وربط الرحم وغيرها من امراض النساء.

وقدمت ادارة مستشفى ودان العام الشكر والتقدير للفريق الطبي الزائر لمساهمتهم الفاعلة طوال اربعة ايام في رفع معاناة المريض واسرهم والتخفيف من الاعباء المالية لارتفاع اسعار العمليات القيصرية في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص.. ومنحت شهادات التكريم والشكر والتقدير لاعضاء الفريق.

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