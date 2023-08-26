رئيس الغابون علي بونغو يسعى لولاية ثالثة في انتخابات رئاسية منع الاعلام الخارجي من تغطيتها .

ليبرفيل 26 أغسطس 2023 م (وال) ـــ فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية ، أبوابها في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا والغنية بالنفط ، حيث يأمل الرئيس “علي بونغو” الذي يبلغ من العمر 64 عاما ، والذي تولى السلطة بعد وفاة والده عمر في عام 2009 – في الفوز بولاية ثالثة.

يواجه منافسة من 13 شخصًا.

ويقول المرشح المنافس “ألبرت أوندو أوسا”، البالغ من العمر 69 عامًا، ويأمل أن يتمكن من قيادة “ائتلاف البديل 2023” إلى النصر على الرغم من تعيينه الأسبوع الماضي وزيرا للتعليم : (الغابون ليست ملكًا للبونغو).

وأبدى مراسل “بي بي سي نيوز” في الغابون مخاوف جدية من احتمال تكرار ما حدث في الانتخابات العامة السابقة، بشأن هذه العملية.

وقال المراسل ان (المعارضون شككوا في الفوزين السابقين الذين مكّنا “علي بونغو” من رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين باعتبارهما احتيالين، اذ تم هذه المرة إجراء تغييرات مثيرة للجدل على أوراق الاقتراع قبل أسابيع فقط من يوم الانتخابات .

فلأول مرة، يُطلب من الناخبين وضع علامة على بطاقة اقتراع واحدة باختيارهم للرئيس ونائب الرئيس .

ويخشى المنتقدون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمرشحين المستقلين، بمن فيهم “أوندو أوسا”، الذي يرأس تحالف المعارضة 2023، لكنه يفتقر إلى حزب خاص به.

منجهتها ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود إن وسائل الإعلام الأجنبية منعت من دخول البلاد لتغطية انتخابات اليوم السبت.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقالا إنهما يراقبان العملية عن كثب.

وبالإضافة إلى التصويت لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان، يقوم شعب الغابون أيضًا باختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

ويبلغ عدد سكان الجابون 2.3 مليون نسمة وتتمتع بثروة نفطية ومساحات غنية بالغابات المطيرة.

لكن التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أدت إلى انخفاض صادرات المواد الخام.

…(وال)…