رصد مخالفات كبيرة في سوق الحي الاسلامي للحوم.

طرابلس 26 أغسطس 2023م (وال)- كشف رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس محمد الشبلي عن وجود مخالفات كبيرة و متكررة لاصحاب محلات بيع اللحوم بالحي الاسلامي وعدم إلتزام أصحابها بتوصيات مفتشي الرقابة عقب كل جولة.

وقال الشبلي وفقا للمركز على صفحته بفيسبوك إن المخالفات من شأنها الضرر بصحة المستهلك المثمتلة في وجود بقايا اللحوم داخل المبردات مما يؤكد عن نية إعادة تحضيرها, محذرا من تكرار تخزين بقايا اللحوم و وجوب اتلافها بشكل فوري.

وتابع أن النظافة سيئة إضافة إلى خلط اللحوم و سوء التجميد وتكرار فك اللحوم المجمدة و الغش التجاري بإضافة ملونات وصبغات للحم المفروم.

وأكد الشبلي أن الحملة مستمرة على سوق الحي السلامي رفقة الجهات ذات العلاقة و أن المركز لن يتردد في تطبيق اللوائح والقوانين المعمولة التي تعاقب المخالفين.