كلية العلوم الإدارية والمالية تحتفل بتخريج دفعة جديدة

طرابلس 26 أغسطس 2023م (وال)- احتفلت كلية العلوم الإدارية والماليه التطبيقيه التابعة لوزارة التعليم التقني والمهني اليوم السبت بتخريج دفعة جديدة من طلبة قسم المصارف والاستثمار.

وقال رئيس القسم الدكتور المنير علي القحواش في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن كلية العلوم الإداريه والماليه تحتفل اليوم بتخرج طلبة قسم المصارف والاستتمار وعددهم الاجمالي 75 طالبا وطالبة منهم 29 طالبا و 46 طالبة .

وأوضح أن مناقشه مشاريع التخرج لهذا اليوم قسمت على تسع لجان وكل لجنه بها من ثمانية إلى تسعه طلبة ويشرف عليها استاذان من الكليه يقومان بمناقشة هذه المشاريع عن طريق العرض المرئي للطلبه وإبداء الملاحظات عليها .

.يشار إلى أن الكلية تقوم بأعداد وتخريج الكفاءات الإدارية والمالية من مستوى التعليم العالي,كذلك فع كفاءة من سبق تأهيلهم في هذه المجالات من خلال دورات متخصصة تنفذهاالكلية لهذا الغرض وتكوين قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة على الإيفاء بمتطلبات خطط التحول والتنمية,إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية والتقنية المتخصصة وربطها بالواقع العملي وتنظيم الدورات والندوات والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بتخصصات الكلية في الداخل والخارج.