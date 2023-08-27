عبد الله اللافي و تكالة يبحثان سبل الدفع بالعملية السياسية.

طرابلس 26 أغسطس 2023 (وال) ـ هنأ عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيساً له، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد مساء اليوم السبت سبل دفع العملية السياسية، وتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين، بالإضافة إلى استعراض الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة .

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة الذي من شانه تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في البلاد.

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