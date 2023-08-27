خلال لقائهما على هامش أعمال قمة بريكس.. توافق الكوني والرئيس الصيني على تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا.

جوهانسبرغ 26 أغسطس 2023م (وال) ـ توافق النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني و الرئيس الصيني ” شي جين بينغ” على تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا في اطار شراكة استراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة.

وشدد الكوني خلال لقائه الرئيس الصيني على هامش أعمال قمة بريكس على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في دعم جهود الدولة الليبية باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الاعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، وعودة الشركات التي لها أعمال متوقفة في ليبيا، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع أمام مختلف الشركات الصينية، لافتا إلى أن الصين كقوة عالمية ضاغطة، ترسل بذلك رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار الذي صار يتأكد في ليبيا، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الافريقية ودول الجوار واوروبا في هذا الصدد.

وأضاف الكوني خلال اللقاء بأن مشاريع الاعمار في ليبيا تحتاج الخبرات الصينية، وأن النموذج الصيني للنهوض الاقتصادي، والذي حققت من خلاله الصين قفزة نهضوية نوعية، وتمكنت وبسرعة استثنائية من الانتقال الى مستوى عالمي استثنائي، يشكل نموذجا جدير بان يحتذى.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق افاق استراتيجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس” ورحب بالتعاون المشترك مع ليبيا، ودعم صيرورة النهوض بالدولة وبناء البلد، مشيرا إلى أن التعاون الخلاق بين البلدين يتأخر.

ووعد الرئيس الصيني بتوجيه تعليماته للشركات الصينية للعودة للعمل في ليبيا، ودعم انطلاقة الاعمار في البلد، مؤكدا على أنّ الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع ليبيا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وفق شراكة استراتيجية شاملة.

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