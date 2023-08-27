تحطم مروحية عسكرية على متنها 20 عسكريا أمريكيا شمال أستراليا.

سيدني 27 أغسطس 2023 (وال) – تحطمت مروحية عسكرية من طراز “في-22 أوسبري” تابعة للجيش الأمريكي، على متنها نحو 20 عسكريا من مشاة البحرية، أثناء تنفيذ تدريبات مشتركة في شمال أستراليا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الحادث وقع قرب جزيرة “ملفيل” على بعد 60 كيلومترا من مدينة “داروين” وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عدد من الأفراد بعد تحطم الطائرة.

ومن جانبها، أكدت قوات الدفاع الأسترالية أنه لم يكن هناك أستراليون على متن المروحية أثناء وقوع الحادث.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الحادث حتى الآن، فيما لاتزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتجرى هذه التدريبات المشتركة بمشاركة أكثر من 2500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والفلبين، وتيمور الشرقية، وإندونيسيا.

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