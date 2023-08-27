الأرصاد: أجواء ساخنة علي مناطق غرب البلاد, وتسجل درجة الحرارة تراجع تدريجي بداية من يوم الغد علي أقصى مناطق الغرب .

طرابلس 27 أغسطس 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق غرب البلاد أجواء ساخنة , وتسجل درجة الحرارة تراجع تدريجي بداية من يوم الغد علي أقصى مناطق الغرب وتبقى الاجواء دون تغير علي باقي مناطق البلاد حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية

وأشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الاحد؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب ، والرياح: جنوبية غريبة تتحول تدرجين يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–40)مْ ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد علي أقصى مناطق الغربية وتشمل باقي المناطق يوم الثلاثاء.

أما مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:- تكون السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر علي الخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر ، والرياح: شمالية إلى الي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, تم تسجل ارتفاع بسيط بداية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

وفي مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:- تكون السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحماده مع احتمال إمطار خفيفة ، والرياح: شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلي معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

أما الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:- تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح: شمالية شرقية إلي شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ،ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ

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