مستشفى نالوت المركزي ينظّم برنامج تدريبي حول أساسيات التمريض العام وطرق التعامل مع حالات الطوارئ والإنعاش

نالوت 27 أغسطس 2023م (وال) – نظّم مستشفى نالوت المركزي، برنامجًا تدريبيًا حول أساسيات التمريض العام وطرق التعامل مع حالات الطوارئ والإنعاش ورعاية مرضى العناية الفائقة، بحضور مكثّف من عناصر التمريض العاملين بالمستشفى.

وذكرت وزارة الصحة أن البرنامج تناول عددًا من المحاضرات والتي تضمنت تقييم الحالات الطبية وتحليل البيانات الحيوية، والإسعافات الأولية والرعاية الفورية للمرضى، والرعاية المتخصصة لمرضى العناية الفائقة والإنعاش، وتوثيق المعلومات الطبية.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي مدربين مختصين في مجال التمريض والرعاية الصحية، وتم تقديمه بطريقة تفاعلية وعملية، من خلال تطبيق المفاهيم النظرية على حالات عملية وحالات واقعية

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي ضمن النشاط التعليمي الذي يمارسه مستشفى نالوت المركزي، لتعزيز مهارات ومعارف الممرضين والممرضات في مجال الرعاية الصحية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع المرضى بشكل فعال وآمن.

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