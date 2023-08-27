افتتاح المقر الجديد لشركة المياه والصرف الصحى وادارة التشغيل والصيانة الجبل الغربى

.غريان 27 أغسطس 2023 م(وال)-افتتح عميد بلدية غريان ” ناصر بريني ” أمس السبت رفقة مدير عام الشركة العامة للمياه والصرف الصحى المهندس ” رفيق محمود بولسين ” وعضو البرلمان ” صلاح زوبيك ” ومديرمكتب شركة المياه والصرف الصحى الجبل الغربى, المقر الجديد لشركة المياه والصرف الصحى وإدارة التشغيل والصيانة الجبل الغربى بعد استكمال البناء وتجهيزه بالاحتياجات اللازمة .

كما حضر الحفل وكيل المجلس البلدي وعضو المجلس البلدى ومدير هيئة الرقابة الادارية الجبل الغربى ومدير مدرية امن شرق الجبل والسادة موظفى شركة المياه الجبل الغربى .

.. ( وال غريان ) ..