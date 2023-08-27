فرنسا تعتبر أن الطاقة النووية غير كافية لتحقيق الحياد الكربوني

باريس 27 أغسطس 2023 م ( وال ) – قال رئيس شركة “آر.تي.إي” المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية “كزافييه بيشاكزيك ” ، مساء السبت إن “الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية” من أجل تحقيق الحياد الكربوني في البلاد بحلول عام 2050، داعيا إلى إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن.

وأكد بيشاكزيك – في تصريح له – أنه تم بناء الأسطول النووي لكن ليس لأنه خالي من الكربون فيعتبر الحل الوحيد للتخلص من الوقود الاحفوري، لذلك شدد على ضرورة إنتاج الطاقات المتجددة لأن الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية في كل الأحوال”.

وأضاف: “فرنسا تستهلك 63% من الوقود الأحفوري، وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف نوقف هذه النسبة من الوقود الأحفوري المستورد كله، والذي يتم إنتاجه في بلدان ليست من حلفائنا وهو ما يكلف فرنسا سنويا ما بين 50 و100 مليار يورو”. وأكد أنه بحلول عام 2035، لا يوجد حل آخر سوى إنتاج الطاقات المتجددة في أسرع وقت ممكن لأنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك مفاعلات جديدة.

كانت أصدرت شبكة نقل الكهرباء قد أصدرت تقريرا عام 2021 , تقريرا عن مستقبل الطاقة في فرنسا استنادا إلى 6 سيناريوهات من مزج مصادر متعددة مما يجعل من الممكن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.