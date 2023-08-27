الرئاسي يطلب توضيحا من الدبيبة حول ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال ) – طلب المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” موافاته بتوضيح بشأن ما تناقلته وسائل إعلام دولية حول لقاء وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما .

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة بحسب الناطقة باسم المجلس ” نجوى وهيبة ” .

وأوضحت ” وهيبة ” لوكالة الأنباء الليبية أن ما تناولته وسائل الإعلام الدولية بخصوص اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مع ممثل الكيان الإسرائيلي في روما وما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق الثنائي لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، و يعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وأشارت إلى أن متابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه أوكلت إلى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020 ميلادي.

وشدد المجلس بحسب ” وهيبة ” على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة حال حدوث اللقاء المشار إليه . (وال – طرابلس)

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