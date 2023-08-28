جلسة طارئة للنواب لمناقشة تداعيات لقاء المنقوش بوزير خارجية اسرائيل

بنغازي 27 أغسطس 2023 (وال) دعت هيئة رئاسة مجلس النواب السادة أعضاء المجلس لجلسة طارئة صباح غد الإثنين.

وقالت هيئة الرئاسة في إعلانها الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إن الجلسة التي ستعقد صباح غد الإثنين في مقر المجلس ببنغازي تأتي لمناقشة ” الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء وزير خارجية الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”، وفقا للإعلان. (وال – بنغازي)

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