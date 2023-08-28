خارجية الحكومة الليبية تُدين لقاء المنقوش بنظيرها في الكيان الإسرائلي

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال) – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الأحد لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها في حكومة الكيان الإسرائيلي في روما.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إنها “تدين هذا اللقاء بين الوزير الإسرائيلي والسيدة وزير الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية وتعتبرها خطوة في تجاه التطبيع المرفوض”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية للشعب الليبي

ولكافة أحرار العالم حتى استرجاع الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ولفتت إلى أن “أية خطوات أحادية الجانب، هي خطوات مشبوهة ومرفوضة ولا تمثل الشعب الليبي من قريب أو بعيد”.

وجددت الوزارة تأكيدها على العمل مع الشعب الفلسطيني وحكومته عبر كل الوسائل حتى استرجاع الأراضي الفلسطينية المغتصبة وإقامة الدولة. (وال – بنغازي)

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