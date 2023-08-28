دومة : لقاء المنقوش وكوهين أمر جلل وخيانة عظمى

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال) – اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أن “ما قامت به وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني سرا وخلسة في دولة ايطاليا أمر جلل وخيانة عظمى للدولة الليبية”.

وقال دومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه إن “الدولة الليبية كانت دائما مساندة للقضية الفلسطينية في سبيل استرجاع الأرض المحتلة إلى كنف الأمة العربية والاسلامية”.

إشار إلى أن ما قامت به المنقوش يعد خيانة أيضا لشهداء فلسطين المحتلة واستهانة واستخفاف بعقول الشعب الليبي”، لافتا إلى أن اللقاء إن “دل على شيء إنما يدل على فساد هذه الحكومة وفي مقدمتها رئيسها الذي يجب أن يحاسب على ما قام به ووزيرة خارجيته”، وفقا للبيان.

وأكد دومة في بيانه أن ما قامت به المنقوش “جريمة وخيانة عظمى يعاقب عليها القانون الليبي بأقصى العقوبات، وجريمة أخلاقية منافية لثوابت الأمة الاسلامية والشعب الليبي”.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الشعب الليبى إلى أن “يقف صفا واحدا ضد هذه الحكومة غير الشرعية المنتهية الولاية والمغتصبة للسلطة التي أصبحت تتجلى معالمها وماربها يوما بعد يوم للتطبيع مع العدو الصهيوني”، مؤكدا انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المزمع عقدها بمقر مجلس النواب ظهر اليوم الإثنين في بنغازي. (وال – بنغازي)

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