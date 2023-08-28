بلدي مصراتة: اجتماع المنقوش مع الصهاينة سابقة خطيرة في موقف ليبيا من القضية الفلسطينية 

مصراتة 28 أغسطس 2023 (وال) – اعتبر المجلس البلدي مصراتة إن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني يشكل سابقة خطيرة في الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية.

واستنكر المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان بالبلدية في بيان اللقاء، مطالبين الحكومة بعدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف كان.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قد ألتقت في روما الأسبوع الماضي مع وزير خارجية الكيان الاسرائيلي وفق بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية؛ الأمر الذي لاقى استهجانا واستنكارا واسعين، وهو ما دعا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لإيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق.( وال- مصراتة).

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