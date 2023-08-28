مفوضية الانتخابات تعتمد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال) – اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الاقتراع .

وطالب مجلس مفوضية الانتخابات، الإدارة العامة بوضع الخطط التنفيذية لعملية الانتخابات المحلية وعرضها عليه في أجل أقصاه 28 سبتمبر المقبل.

ونشرت المفوضية قوائم بفئات البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، من بينها 47 بلدية في المنطقة الغربية و16 بلدية من المنطقة الشرقية و24 بلدية في المنطقة الجنوبية حددت مواعيد انتخابات مجالسها.

كما نشرت مفوضية الانتخابات قائمة ضمت 44 بلدية سيجري تحديد موعد انتخابات مجالسها لاحقًا، بالإضافة إلى 14 بلدية مطلوب التحقق من قرارات إنشائها.

ويأتي القرار، تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي.

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