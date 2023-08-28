الدبيبة والمقريف يناقشان آخر الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2023 – 2024م .

طرابلس 27 أغسطس 2023م (وال ) – تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الأحد مع وزير التربية والتعليم ” موسى المقريف ” الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2023 – 2024م .

وأكد “المقريف” خلال اللقاء توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كافة البلديات، إضافة إلى تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها على كافة المؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي.

وبحث الجانبان معالجة أوضاع معلمي العقود والتنسيق بشأن ذلك بين اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.

وأشار ” المقريف ” إلى أن العمل جار على توفير المقاعد الدراسية والمستلزمات الدراسية وفق الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليمية.

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