نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية تستنكر لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني .

طرابلس 28 أغسطس 2023 (وال)- استنكرت نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية ما تناقلته وسائل اعلام دولية عن عقد لقاء وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.

ووصفت النقابة في بيان أصدرته الليلة اللقاء بأنه تفريطا في القضية الفلسطينية وتعديا على ثوابت الشعب الليبي في رفضه المطلق إجراء أي اتصالات من الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية .

وطالبت النقابة الجهات القضائية والرقابية بفتح تحقيقات عاجلة مع كل من يثبت تورطه في ذلك العمل المشين الذي يعد تعديا على القوانين الليبية التي تجرم التواصل أو الاتصال أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

ودعا نقيب الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية ” منصور الاحرش ” الصحفيين والإعلاميين ، وكافة الليبيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم اليوم الاثنين ، أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس لتعبير أن رفضهم واحتجاجهم لاي تواصل أو تقارب مع الكيان الصهيوني المحتل .

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