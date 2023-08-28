مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

موسكو 28 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة “سو-30” اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A “Reaper” تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في 27 أغسطس، رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، هدفا جويا يقترب من حدود الدولة الروسية، من أجل تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود دولة روسيا، حلقت مقاتلة من طراز “سو-30″، تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية.

وأضاف البيان: “حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيّرة من طراز MQ-9A “ريبر” تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وعندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية”.

وأضافت الوزارة أن “الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد”، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية اعترضت طائرتي استطلاع من طراز “MQ-9″ و”TB2 بيرقدار” كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.(وال موسكو) س خ.

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