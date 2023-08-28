جهاز الأمن الداخلي : المنقوش ممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات

طرابلس 28 أغسطس 2023 (وال) – نفى جهاز الأمن الداخلي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” الموقوفة عن العمل وممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وقال الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية اليوم الإثنين إن “المنقوش” لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وستوضح كاميرات المراقبة ذلك .

وأكد جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاء وقوفهم صفاً واحد مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره التي نشاركها إياه تجاه كافة القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية فقد حارب الجهاز حملات التنصير والإلحاد والمنظمات الداعمة له ولن يتوارى عن ذلك بدوره ومن هذا المبدأ نستنكر ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الإسرائيلي، حسب قوله .

كما حذر الجهاز من الصفحات والحسابات الالكترونية المأجورة التي تسعى ومنذُ أيام إلى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها ، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقاً للإجراءات القانونية . ( وال – طرابلس)

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