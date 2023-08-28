لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تدين لقاء المنقوش و وزير خارجية الكيان الصهيوني وتدعو لتوقيع أشد العقوبات عليها.

طبرق 27 أغسطس 2023م (وال) ـ دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واستنكرت بأشد العبارات ما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها مع خارجية العدو الصهيوني ودعت لتوقيع أشد العقوبات عليها.

ودعت اللجنة في بيان لها إلى “إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي و ثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا”.

وأعربت اللجنة عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية” وفقا للبيان.

كما دعت اللجنة النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.