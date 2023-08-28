شكري يؤكد حرص بلاده على دعم مسارات تكفل إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة 28 أغسطس 2023 (وال) – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص بلاده على دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ونظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن بتطورات الوضع السياسي والأمني، جرى خلاله الاتفاق على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم. (وال – طرابلس)

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